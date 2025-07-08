Мои заказы

Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере

Путешествие, в котором ты не обязана быть никем
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой РивьереФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой РивьереФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой РивьереФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие, в котором ты не обязана быть никем - кроме себя. Бирюзовые бухты, частная яхта, бунгало в лесу и ты - главная в этой сказке!

Приглашаю со мной в путешествие-открытие, в девичник на стыке средиземного и эгейского морей, куда просто так не попадешь - ведь этих локаций нет в каталоге пакетного турагентства.

За 7 дней путешествия нас ждут:

  • райские панорамы, сошедших с картинок

  • день на частной парусной яхте

  • живописнейший участок ликийской тропы

  • 7 неизведанных лазурных бухт

  • 5 уникальных пляжей

Бонус: нашей группе девочек я дарю прогулку на Сап-бордах с сумасшедшим видом на один из красивейших городов Ривьеры.

Программа тура по дням

1 день

Турция или Греция?

Начинаем путешествие в Каше - уютном инстаграмном городке с элементами греческой архитектуры. Сюда доезжаем напрямую из аэропорта.

Расселяемся в наших апартаментах с видом на город, бухту и Грецию и знакомимся за вкусным ужином в авторском кафе с шикарным видом

Турция или Греция?Турция или Греция?
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Инста-разминка

Начинаем утро с панорамного завтрака, который приготовим из свежайших продуктов, купленных у фермеров на местном рынке.

Нас ждет сюрприз от организатора в бухте с видом на город.

А после направляемся на одно из самых инстаграмных мест всего побережья, плаваем в бирюзовых водах и встречаем закат.

Итог дня: твои первые фотографии и вот он - вкус перегрузки, дальше - больше!

Инста-разминкаИнста-разминка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Рай на земле существует

Помните пляж Баунти из рекламы? Сегодня самые смелые мечты станут реальностью.

Переезжаем в нашу локацию - это уютно спрятанная бухта с лазурной водой. Сюда съезжаются, чтобы заняться йогой и медитацией, сходить в треккинг по ликийской тропе и просто скинуть груз напряжения в окружении волшебных видов. Но немногие знают об этом волшебном месте, в этой связи пока что здесь предпочитают отдых исключительно жители Турции.

Заселяемся в настоящие природные эко бунгало класса люкс.

Чиллим в бухте у бассейна - чистейший хвойный воздух и завораживающие панорамы на бирюзовую гладь в нашем распоряжении.

Сходим в секретные локации по живописному лесу и сделаем 100500 крутых фото.

Встретим улетный закат с видом на горы.

Рай на земле существуетРай на земле существует
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ликийская тропа

Сегодня мы пройдем видовой участок ликийской тропы к секретным бухтам и снова окажемся в тропиках. По пути - чистейший хвойный воздух и завораживающие панорамы на море и тот самый каньон - Долину бабочек с локаций, куда не добирается типичный турист.

Сделаем остановку на модном бич-клабе в стиле бохо.

Поужинаем с видом на горы в лучшем ресторане окрестностей, где нам с пылу с жару приготовят блюда турецкой кухни.

Ликийская тропаЛикийская тропа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Яхтенная роскошь

Переезжаем в Фетхие марину для того, чтобы провести невероятный день на частной яхте, только наш девичник и бирюзовая гладь!

Прокатимся по бирюзовым бухтам, скрытым от глаз, а также заглянем на ту самую лагуну Олюдениз.

Поужинаем на яхте с видом на средиземноморский закат.

Яхтенная роскошьЯхтенная роскошь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Бохо

Заселяемся в наши апартаменты в прибрежном Фетхие.

Выдвигаемся на самый красивый бич-клаб побережья в стиле бохо.

Кайфуем в кристально прозрачной водичке, много фоткаемся и просто созерцаем Вкусно ужинаем а аутентичном кафе.

БохоБохо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Горюшюрюз, волшебная Турция

Завтракаем в городе и выдвигаемся в аэропорт.

При желании продлить путешествие, даю подробные инструкции и в зависимости от ваших пожеланий разрабатываем план действий.

Горюшюрюз, волшебная Турция
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 6 уютных ночей на Турецком побережье в пинтерест локациях
  • Традиционные завтраки
  • День на приватной яхте
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Все перемещения по туру на транспорте
  • Мое сопровождение на ликийской тропе и по программе
  • Забота во время путешествия и любые виды помощи и консультаций по отдыху на юге Турции и последующему плану действий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (аэропорт Даламан / Анталия) от 300$
  • Траты на бич-клабах (лежак в районе 23 долл., коктейли от 15 долл.)
  • Обеды, ужины, перекусы, личные расходы (сувениры, пляжный бар (по желанию), прочие расходы) от 200$
  • Услуги фотографа в туре (от 100$)
  • Общий бюджет для ужина на яхте
О чём нужно знать до поездки

Я рада всем любителям активных путешествий!:)

от Вас требуется:

-гигабайты памяти на телефоне

-стремление провести время в компании единомышленниц (без мужчин)

-запас энергии на восхищение красотами

-любовь и стремление открывать новые места

-искренний интерес к путешествиям

-минимальная физическая форма и подготовка

-опыт хождения в горы / походы / привычка ходить ежедневно 10 тыс. шагов

Пожелания к путешественнику

Цель нашего тура - не только узнать секретную Турцию, недоступную пакетным туристам, но и провести время в компании девушек и сделать 100500 фото, а также отдохнуть душой в компании единомышленниц.

Тур довольно активный, так же включает небольшой поход. Нужен минимальный опыт походов / любовь к горам и вылазкам / физическая форма. (если вы хотите поехать, но по какому-то из пунктов есть сомнения, просьба написать в чат и мы все обсудим).

Если вы хотите только отдыхать и загорать на пляже, возможно, стоит подобрать другой тур:)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Я Алена. Живу в Стамбуле - городе, который вдохновляет и окрыляет меня каждую секунду. Ради мечты - организации авторских туров я бросила работу на престижной должности в международной компании. Я являюсь автором
читать дальше

маршрутов по Португалии, Греции, Турции, Тянь-Шаньским горам, которые уже 5 лет обкатываю с моими гостями и друзьями-путешественниками. Я поистине travel addicted! Мои ценности - огромная любовь к природе, океану, закатам и рассветам, поэтому я исколесила страны южной Европы не по одному разу. Я здесь для того, чтобы взять вас за руку и показать те места, от которых у меня перехватывает дыхание.

Тур входит в следующие категории Каша

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каше
Все туры из Каша