Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Путешествие, в котором ты не обязана быть никем - кроме себя. Бирюзовые бухты, частная яхта, бунгало в лесу и ты - главная в этой сказке!

Приглашаю со мной в путешествие-открытие, в девичник на стыке средиземного и эгейского морей, куда просто так не попадешь - ведь этих локаций нет в каталоге пакетного турагентства.

За 7 дней путешествия нас ждут:

райские панорамы, сошедших с картинок

день на частной парусной яхте

живописнейший участок ликийской тропы

7 неизведанных лазурных бухт

5 уникальных пляжей

Бонус: нашей группе девочек я дарю прогулку на Сап-бордах с сумасшедшим видом на один из красивейших городов Ривьеры.