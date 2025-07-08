Описание тура
Путешествие, в котором ты не обязана быть никем - кроме себя. Бирюзовые бухты, частная яхта, бунгало в лесу и ты - главная в этой сказке!
Приглашаю со мной в путешествие-открытие, в девичник на стыке средиземного и эгейского морей, куда просто так не попадешь - ведь этих локаций нет в каталоге пакетного турагентства.
За 7 дней путешествия нас ждут:
райские панорамы, сошедших с картинок
день на частной парусной яхте
живописнейший участок ликийской тропы
7 неизведанных лазурных бухт
5 уникальных пляжей
Бонус: нашей группе девочек я дарю прогулку на Сап-бордах с сумасшедшим видом на один из красивейших городов Ривьеры.
Программа тура по дням
Турция или Греция?
Начинаем путешествие в Каше - уютном инстаграмном городке с элементами греческой архитектуры. Сюда доезжаем напрямую из аэропорта.
Расселяемся в наших апартаментах с видом на город, бухту и Грецию и знакомимся за вкусным ужином в авторском кафе с шикарным видом
Инста-разминка
Начинаем утро с панорамного завтрака, который приготовим из свежайших продуктов, купленных у фермеров на местном рынке.
Нас ждет сюрприз от организатора в бухте с видом на город.
А после направляемся на одно из самых инстаграмных мест всего побережья, плаваем в бирюзовых водах и встречаем закат.
Итог дня: твои первые фотографии и вот он - вкус перегрузки, дальше - больше!
Рай на земле существует
Помните пляж Баунти из рекламы? Сегодня самые смелые мечты станут реальностью.
Переезжаем в нашу локацию - это уютно спрятанная бухта с лазурной водой. Сюда съезжаются, чтобы заняться йогой и медитацией, сходить в треккинг по ликийской тропе и просто скинуть груз напряжения в окружении волшебных видов. Но немногие знают об этом волшебном месте, в этой связи пока что здесь предпочитают отдых исключительно жители Турции.
Заселяемся в настоящие природные эко бунгало класса люкс.
Чиллим в бухте у бассейна - чистейший хвойный воздух и завораживающие панорамы на бирюзовую гладь в нашем распоряжении.
Сходим в секретные локации по живописному лесу и сделаем 100500 крутых фото.
Встретим улетный закат с видом на горы.
Ликийская тропа
Сегодня мы пройдем видовой участок ликийской тропы к секретным бухтам и снова окажемся в тропиках. По пути - чистейший хвойный воздух и завораживающие панорамы на море и тот самый каньон - Долину бабочек с локаций, куда не добирается типичный турист.
Сделаем остановку на модном бич-клабе в стиле бохо.
Поужинаем с видом на горы в лучшем ресторане окрестностей, где нам с пылу с жару приготовят блюда турецкой кухни.
Яхтенная роскошь
Переезжаем в Фетхие марину для того, чтобы провести невероятный день на частной яхте, только наш девичник и бирюзовая гладь!
Прокатимся по бирюзовым бухтам, скрытым от глаз, а также заглянем на ту самую лагуну Олюдениз.
Поужинаем на яхте с видом на средиземноморский закат.
Бохо
Заселяемся в наши апартаменты в прибрежном Фетхие.
Выдвигаемся на самый красивый бич-клаб побережья в стиле бохо.
Кайфуем в кристально прозрачной водичке, много фоткаемся и просто созерцаем Вкусно ужинаем а аутентичном кафе.
Горюшюрюз, волшебная Турция
Завтракаем в городе и выдвигаемся в аэропорт.
При желании продлить путешествие, даю подробные инструкции и в зависимости от ваших пожеланий разрабатываем план действий.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- 6 уютных ночей на Турецком побережье в пинтерест локациях
- Традиционные завтраки
- День на приватной яхте
- Трансфер в/из аэропорта
- Все перемещения по туру на транспорте
- Мое сопровождение на ликийской тропе и по программе
- Забота во время путешествия и любые виды помощи и консультаций по отдыху на юге Турции и последующему плану действий
Что не входит в цену
- Авиабилеты (аэропорт Даламан / Анталия) от 300$
- Траты на бич-клабах (лежак в районе 23 долл., коктейли от 15 долл.)
- Обеды, ужины, перекусы, личные расходы (сувениры, пляжный бар (по желанию), прочие расходы) от 200$
- Услуги фотографа в туре (от 100$)
- Общий бюджет для ужина на яхте
О чём нужно знать до поездки
Я рада всем любителям активных путешествий!:)
от Вас требуется:
-гигабайты памяти на телефоне
-стремление провести время в компании единомышленниц (без мужчин)
-запас энергии на восхищение красотами
-любовь и стремление открывать новые места
-искренний интерес к путешествиям
-минимальная физическая форма и подготовка
-опыт хождения в горы / походы / привычка ходить ежедневно 10 тыс. шагов
Пожелания к путешественнику
Цель нашего тура - не только узнать секретную Турцию, недоступную пакетным туристам, но и провести время в компании девушек и сделать 100500 фото, а также отдохнуть душой в компании единомышленниц.
Тур довольно активный, так же включает небольшой поход. Нужен минимальный опыт походов / любовь к горам и вылазкам / физическая форма. (если вы хотите поехать, но по какому-то из пунктов есть сомнения, просьба написать в чат и мы все обсудим).
Если вы хотите только отдыхать и загорать на пляже, возможно, стоит подобрать другой тур:)