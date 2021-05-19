Полезная информация о Конье
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Местное время в Конье
00:5748
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Конья
|По-английски
|Konya
|Столица региона
|Конья является столицей региона
|Население города
|875 530 чел.
|Аэропорт
|Конья KYA
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 030 м. от уровня моря
Где находится Конья на карте
Конья
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