Полезная информация о Конье

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Местное время в Конье
00:5748
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаКонья
По-английскиKonya
Столица регионаКонья является столицей региона
Население города875 530 чел.
АэропортКонья KYA
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 030 м. от уровня моря

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