Всё о Кыркларели

Полезная информация о Кыркларели

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Местное время в Кыркларели
08:2708
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаКыркларели
По-английскиKirklareli
Столица регионаКыркларели является столицей региона
Население города58 223 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота215 м. от уровня моря

Где находится Кыркларели на карте

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