Полезная информация о Кютахья
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Местное время в Кютахья
23:0543
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Кютахья
|По-английски
|Kutahya
|Столица региона
|Кютахья является столицей региона
|Население города
|185 008 чел.
|Аэропорт
|Зафер KZR
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|947 м. от уровня моря
Где находится Кютахья на карте
Кютахья
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