Полезная информация о Малатье
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Местное время в Малатье
22:0337
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Малатья
|По-английски
|Malatya
|Столица региона
|Малатья является столицей региона
|Население города
|441 805 чел.
|Аэропорт
|Малатья MLX
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|963 м. от уровня моря
Где находится Малатья на карте
Малатья
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