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Полезная информация о Малатье

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Местное время в Малатье
22:0337
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаМалатья
По-английскиMalatya
Столица регионаМалатья является столицей региона
Население города441 805 чел.
АэропортМалатья MLX
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота963 м. от уровня моря

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