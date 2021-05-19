Всё о Манисе

Полезная информация о Манисе

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Местное время в Манисе
08:2726
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаМаниса
По-английскиManisa
Столица регионаМаниса является столицей региона
Население города243 971 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота77 м. от уровня моря

Где находится Маниса на карте

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