Полезная информация о Манисе
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Местное время в Манисе
08:2726
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Маниса
|По-английски
|Manisa
|Столица региона
|Маниса является столицей региона
|Население города
|243 971 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|77 м. от уровня моря