Полезная информация о Мардине
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Местное время в Мардине
22:0343
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Мардин
|По-английски
|Mardin
|Столица региона
|Мардин является столицей региона
|Население города
|71 373 чел.
|Аэропорт
|Мардин MQM
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 056 м. от уровня моря
Где находится Мардин на карте
Мардин
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