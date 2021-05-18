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Полезная информация о Мардине

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Местное время в Мардине
22:0343
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаМардин
По-английскиMardin
Столица регионаМардин является столицей региона
Население города71 373 чел.
АэропортМардин MQM
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 056 м. от уровня моря

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