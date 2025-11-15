Описание тура
Тур проводится в регионе античного государства Карии на юго-западном побережье Турции, которое усыпано древнейшими артефактами. Морские переходы будут переплетаться с дикими стоянками, шумные города сменяться вылазками в горы и, конечно, интереснейшими древними городами, часть из которых раскопаны, а часть мы только найдем вместе с вами.
Прочувствуйте разнообразие яхтинга за один отпуск!
Отправление из поселка Акьяка в 40 км от Мармариса. Дальше остановки на острове Седир, Книдос, Датча, Бузукаллеуле и возвращение в марину Мармариса.
Круиз по турецкой ривьере познакомит вас с необычной Турцией, путешествие на яхте расширит ваше представление об отдыхе, вы откроете для себя потаенные уголки природы, увидите недоступные с берега места, прикоснетесь к местам пропитанным "духом" древности и получите заряд незабываемых эмоций.
Программа тура по дням
Прибытие на лодку и знакомство
Прилет в Турцию, ближайший аэропорт - Даламан для вас будет организован трансфер в г. Акьяка.
Этот небольшой курортный городок в заливе Гёкова находится в 30 км от Мармариса и в 65 км от аэропорта Даламан. Всё городское жизнеустройство здесь обусловлено философией наслаждения каждым прекрасным моментом и искусству жить в непрерывном удовольствии. Стиль жизни здесь подчинен размеренному ритму, который исключает суету и напряжение. Этот общественный договор был принят и поддерживается в связи с вступлением города Акьяки в Международную Ассоциацию CITTASLOW, идея которой заключается в сохранение традиционного уклада жизни и аутентичности небольших городов, расположенных по всему миру.
Кроме этого здесь находится один из лучших кайтовых спотов Турции, где в сезон ежедневно дует довольно сильный термический ветер, позволяющий кататься на 10 метровых кайтах, а на длинном и широком песчаном пляже расположена кайтстанция с прокатом оборудования и инструкторами.
Встречаемся, знакомимся, обсуждаем детали, планы и бежим ужинать в один из ресторанов (а можно прямо на яхте)!
Остров Клеопатры - залив Караагак
Акьяка - Остров Клеопатры - залив Караагак
Переход - 20 морских миль.
Почти 2 тысячи лет назад Марк Антоний в доказательство своей безмерной любви подарил остров Клеопатре, которая превратила его в райский уголок и тайное место встреч. Несмотря на красоту природных ландшафтов и бирюзовое море, капризная Клеопатра осталась недовольна: прибрежный песок оказался слишком грубым для ее нежной кожи. Чтобы угодить царице, император сделал своей возлюбленной невиданный сюрприз: велел доставить несколько кораблей с песком, которым засыпали пляж.»
На самом деле остров называется Седир и на нем издревле жили люди. Здесь также находится руины храма Аполлона, древний амфитеатр на две с половиной тысячи зрителей, развалины Агоры - древней торговой площади и пара храмов победы христианства над всеми другими религиями уже Византийских времен. Что касается песка, тут ученые раскрыли интересный факт. В действительности «песок» на пляже — это не что иное, как миллиарды крошечных полых ракушек, отполированных морем в течение миллионов лет. Каждая песчинка имеет идеальную форму и выглядит как крошечная жемчужина. Несколько лет назад он был взят под охрану государства. Чтобы предотвратить невольное или преднамеренное «растаскивание» песка, на острове установлены строжайшие правила поведения. На большую часть пляжа доступ ограничен. Строго запрещено приходить сюда с сумками и полотенцами. Прежде чем войти в море или покинуть пляж, отдыхающих просят принять душ. Кроме того этот «песок» легко воспламеняется и поэтому курение также запрещено.
Бухта Киссебюкю
Караагак - Бухта Киссебюкю.
Переход - 21 морская миля.
Чтобы попасть туда нам придётся пересечь залив Кёкова и бросить якорь в живописной бухте. Вода здесь прозрачнее чем в аквариуме, а на берегу археологи раскапывают развалины ещё одного из сотен городов византийской эпохи. По серпантину можно подняться на вершину холма, откуда открывается удивительный вид на залив Гёкова.
Бухта Киссебюкю - Книдос
Бухта Киссебюкю - Книдос
Переход - 25 морских миль.
Книдос или Книд — это древний город, созданный спартанцами как колония на Триопийском мысе карийского Херсонеса (часть Малой Азии). Это был крупный торговый город, центр поклонения культу богини Афродиты, один из шести членов Дорического союза, центр проведения Дорических игр. Здесь состоялось Сражение при Книде — морская битва между спартанским и объединённым персидским и афинским флотами в 394 г. до н. э. во время Коринфской войны. У каждой из противоборствующих сторон было примерно по 90 кораблей, убедительную победу одержал персидский флот, перетащив волоком часть кораблей через перешеек, и зайдя в тыл эскадре спартанцев.
Первое, что бросается в глаза в Книдосе — это необыкновенного цвета море в гавани. Сам Город сильно разрушен, амфитеатр невелик (до 5000 зрителей), на большой открытой площадке лежат аккуратно сложенные фрагменты храма Диониса (построен в V в до н. э.), а на возвышенности у города находится круглый пьедестал статуи Афродиты (Книдской).
Вечером можно прогуляться к маяку и встретить закат — виды там потрясающие, до греческих островов примерно 10 миль.
Книдос - Датча
Книдос - Датча
Переход - 27 морских миль.
Узкий и далеко вытянувшийся в море полуостров Датча является природной границей Средиземного и Эгейского морей. За за одноименным городком Датчей полуостров существенно расширяется, открывая виды, которых не было до сих пор: рощи олив и миндальных орехов окружают маленькие деревушки, дремлющие у подножий заросших соснами гор.
Сам городок очень красивый и колоритный, а еще очень спокойный. А в феврале тут проходит фестиваль цветения миндаля. Вообще миндалевые поля тут всюду, и миндаль является символом этого региона. Изначально, где-то в 700 г до н. э. на этом месте был основан древний город Книдос, но позже его перенесли ближе к окончанию полуострова на мыс Крио, а само место не забросили, город продолжил существование под названием Стадиа. Этот город проводил все научные, религиозные и спортивные мероприятия городов дорийской лиги и был центром дорийских праздников (Дорийских Игр). Отсюда пошло название Стадион. С веками Стадиа превратилась в Тадья, Дадья, Дадча, а затем Датча.
Уникальной достопримечательностью является сохранившийся район старого города Eski Datca. Узенькие улочки, с маленькими увитыми бугенвиллией домиками, уютные кафе с различными сладостями из миндаля создают неповторимую атмосферу древности и уюта ещё не нарушенную ранним утром толпами туристов. Морской порт Датчи единственное шумное место по вечерам, где собирается разноязычная молодежь и кипит ночная жизнь.
Датча - Бозукалле
Датча - Бозукалле
Переход - 22 морские мили.
Недалеко от мыса Карабурун находится обширный залив Бозукалле (Bozukkale - разрушенная крепость). На входе в залив, с левой стороны, видна стена крепости, протянувшаяся на 120 метров. На берегу залива в античные времена располагался город Laryma (Лорима), или Apolotheka. Уже четвертое тысячелетие корабли посещают это место. В древности оно имело важное стратегическое значение и потому надежно защищалось крепостью на входе, которая прекрасно сохранилась до нашего времени. В 395 г. до н. э. в заливе собирался объединенный флот Афин перед Книдским сражением со спартанцами, а в 305 г. до н. э. Деметрий, сын Антигона Одноглазого, готовил свои корабли для нападения на Родос. Во времена Средневековья, в период владения Родосом рыцарями Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского залив использовали торговые корабли с Родоса.
Берега залива отличаются сохранившейся природой, вода - чистотой и прозрачностью. В бухте находятся три ресторана и возможна ночевка у пирса, которая предполагает ужин в ресторане.
Бозукалле - Мармарис Яхт Марина
Бозукалле - Мармарис Яхт Марина
Переход - 26 морских миль.
Ночевка в марине, посещение Мармариса. Прощальный ужин. Сам Мармарис город современный и курортный, но тоже имеет историческое наследие. Музей Marmaris Kalesi расположен в старинном замке времен султана Сулеймана. Внутри различные археологические находки, но туристов он в основном интересует как обзорная площадка: крепость расположена на возвышении, поэтому оттуда открывается живописный вид на город и залив.
Мармарис - это Мекка турецкого яхтинга и в самом городе находится самая большая яхтенная марина и целая улица яхтенных магазинов. Набережная Мармариса усеяна ресторанами и Кафе на любомвкус. А в глубине старого города прячется самая шумная улица Бар-Стрит.
День отъезда
Прощание - самый грустный и трогательный момент. Путешествие никого не оставит
равнодушным. Но все хорошее когда-то заканчивается и до 10.00 команда должна покинуть яхту.
Поможем с организацией трансфера в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в двухместных каютах
- Услуги капитана, экскурсовода, кока (повара)
- WiFi на борту
- Постельное белье, полотенца
Что не входит в цену
- Перелет
- Трансфер
- Личные расходы на берегу
- Судовая касса (топливо, стоянки, продукты) - 50-150 евро с человека
- Посещение достопримечательностей на берегу. Развлечения на берегу
- Сувениры