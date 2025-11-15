Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Тур проводится в регионе античного государства Карии на юго-западном побережье Турции, которое усыпано древнейшими артефактами. Морские переходы будут переплетаться с дикими стоянками, шумные города сменяться вылазками в горы и, конечно, интереснейшими древними городами, часть из которых раскопаны, а часть мы только найдем вместе с вами.

Прочувствуйте разнообразие яхтинга за один отпуск!

Отправление из поселка Акьяка в 40 км от Мармариса. Дальше остановки на острове Седир, Книдос, Датча, Бузукаллеуле и возвращение в марину Мармариса.

Круиз по турецкой ривьере познакомит вас с необычной Турцией, путешествие на яхте расширит ваше представление об отдыхе, вы откроете для себя потаенные уголки природы, увидите недоступные с берега места, прикоснетесь к местам пропитанным "духом" древности и получите заряд незабываемых эмоций.