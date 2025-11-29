Добро пожаловать на борт парусной яхты! С опытным капитаном и шкипером вы отправитесь в морское путешествие со стартом и финишем в Мармарисе.Дойдёте до полуострова Датча, где значительно меньше путешественников, и

заглянете в уединённые бухты с чистейшими пляжами, среди которых Чифтлик, Орхание, Кумлу Буку. Побываете в древних городах и увидите развалины, а ещё накупаетесь в прозрачной бирюзовой воде. Набор для снорклинга предоставляется. В течение всего тура все желающие смогут приобщиться к парусному делу под руководством капитана.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять с собой:

- солнцезащитный крем с хорошим уровнем защиты (+30 и выше)

- солнечные очки с защитой от ультрафиолета, лучше с верёвочкой, чтобы не улетели

- тёплую кофту или флис для вечера

- ветровка или любая другая лёгкая непромокаемая куртка

- яхтенные перчатки или спортивные с пальчиками (для тех, кто хочет ощутить себя яхтсменом)

- купальные костюмы – бикини, плавки и т. п.

- шорты

- лёгкие брюки, желательно не джинсы

- майки и футболки, в том числе с закрытыми рукавами (на случай обгорания)

- головной убор, желательно кепку или то, что не улетит на ветру

- яхтенную обувь (с белой резиновой подошвой, которая не будет скользить и оставлять следы на палубе; подойдут туфли на плоской подошве или теннисные кроссовки со светлой подошвой; на яхте не принято хождение босиком для безопасности)

- удобную обувь для прогулок по городам, горам и т. д.

- пляжную обувь

- кроксы, коралки или спец. обувь для снорклинга

- телефоны и зарядные устройства (если есть, то с разъёмом для автомобилей)

- флешки и другие носители, чтобы сразу обменяться фото и видео с друзьями

- от укачивания с собой рекомендуем брать Драмину (таблетки на травах)

- ваши лекарственные средства, необходимые по предписаниям врачей

- хорошее настроение

Для путешествия в несезон:

- термобельё

- тёплый головной убор

- водонепроницаемую куртку, штаны