Дойдёте до полуострова Датча, где значительно меньше путешественников, и
Описание тура
Организационные детали
Обязательно взять с собой:
- солнцезащитный крем с хорошим уровнем защиты (+30 и выше)
- солнечные очки с защитой от ультрафиолета, лучше с верёвочкой, чтобы не улетели
- тёплую кофту или флис для вечера
- ветровка или любая другая лёгкая непромокаемая куртка
- яхтенные перчатки или спортивные с пальчиками (для тех, кто хочет ощутить себя яхтсменом)
- купальные костюмы – бикини, плавки и т. п.
- шорты
- лёгкие брюки, желательно не джинсы
- майки и футболки, в том числе с закрытыми рукавами (на случай обгорания)
- головной убор, желательно кепку или то, что не улетит на ветру
- яхтенную обувь (с белой резиновой подошвой, которая не будет скользить и оставлять следы на палубе; подойдут туфли на плоской подошве или теннисные кроссовки со светлой подошвой; на яхте не принято хождение босиком для безопасности)
- удобную обувь для прогулок по городам, горам и т. д.
- пляжную обувь
- кроксы, коралки или спец. обувь для снорклинга
- телефоны и зарядные устройства (если есть, то с разъёмом для автомобилей)
- флешки и другие носители, чтобы сразу обменяться фото и видео с друзьями
- от укачивания с собой рекомендуем брать Драмину (таблетки на травах)
- ваши лекарственные средства, необходимые по предписаниям врачей
- хорошее настроение
Для путешествия в несезон:
- термобельё
- тёплый головной убор
- водонепроницаемую куртку, штаны
Питание. Не включено в стоимость тура. Будем закупать продукты в магазинах и готовить на кухне. Также вы можете посещать кафе на стоянках.
Транспорт. Яхта Porto Candia Bavaria 50 Exclusive.
Дети. От 5 лет.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Мармарис
Наше путешествие начнётся в Мармарисе — городе в защищённой бухте на стыке Эгейского и Средиземного морей. Когда-то это была рыбацкая деревушка. Сегодня Мармарис является крупным туристическим центром с галечным пляжем и бульваром, вдоль которого расположены клубы и бары.
Встречаемся в 15:00, знакомимся и расселяемся по каютам. После чего будет проведён инструктаж по технике безопасности. Вечером вы сможете насладиться атмосферой Мармариса и прогуляться вдоль моря.
Бухта Чифтлик
Сегодня нас ждёт первый морской переход до бухты Чифтлик. Здесь красивейшие песчаные пляжи и чистая вода, а со смотровых площадок открывается панорамный вид на бухту. Если решим пообедать или поужинать в ресторане, сможем подключиться к воде и электричеству на пирсе.
Датча
Сегодня нас ждёт более длительный морской переход. Отправимся в Датчу — 24 мили (4 часа). Это курорт на одноимённом полуострове, разделяющем Эгейское и Средиземное моря. Когда-то здесь был древний город Книдос. А ещё Датча известна своими целебными воздухом и водой.
Бухта Орхание
Переход в бухту Орхание — 22 мили (4,5 часа). Место расположено в устье залива Хисароню и простирается вдоль холмов до Марты Марины. В юго-восточной части бухты речка с красным песком образует настил в море, создавая иллюзию хождения по воде. В лесу над бухтой находятся руины храма Хемитеи, полубогини, с террасы которого открывается вид на Бодрум.
Бозбурун
Переход в Бозбурун — 25 миль (4 часа). Сегодня вы окажетесь в порту, известном судовыми верфями, где строят гулеты. В окрестностях можно увидеть остатки крепостной стены Ларумны. Встанем на якорную стоянку на отмели, недалеко от города, с прозрачной водой и белоснежным песчаным дном.
Доступный только с моря Бозуккале
Сегодня дойдём на яхте до Бозуккале. Встанем на якорную стоянку или на причале у ресторана. Здесь нет электричества, оно подаётся от генератора, а в бухту можно попасть только с моря. Стоянка бесплатная при условии обеда или ужина.
В Бозуккале хорошо сохранилась крепость, с её вершины открывается прекрасный вид. Прогуляемся и осмотрим достопримечательности. Также в горах неподалёку находятся развалины древнего города Лорима и заброшенная греческая деревня.
Кумлу Буку
Сегодня переместимся в Кумлу Буку — бухту в 25 км от Мармариса. В окрестностях расположены развалины античного города Амос и пешие маршруты разной сложности. Здесь есть все удобства: электричество, вода, душ с горячей водой и Wi-Fi. Стоянка на причале бесплатная при условии обеда или ужина в ресторане. Кумлу Буку знаменит клубным рестораном, открытым в 1981 году. Вы сможете отведать блюда средиземноморской и китайской кухни, морепродукты и хорошее вино.
Завершение
Рано утром вернёмся в Мармарис, где завершится наше путешествие.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Все перемещения по водному маршруту
- Работа капитана и шкипера
- Обучение основам парусного дела
- Набор для снорклинга
- Постельное бельё
- Финальная уборка яхты
Что не входит в цену
- Билеты до Мармариса и обратно в ваш город (организатор проконсультирует и закажет трансфер из аэропорта)
- Судовая касса (продукты, стоянки) - около €150 на одного за неделю
- Страховка