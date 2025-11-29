Мои заказы

На яхте вдоль побережья Турции: тур с обучением основам парусного дела

Побывать в живописных бухтах и закрытой, куда можно попасть только с моря, и подружиться с ветром
Добро пожаловать на борт парусной яхты! С опытным капитаном и шкипером вы отправитесь в морское путешествие со стартом и финишем в Мармарисе.

Дойдёте до полуострова Датча, где значительно меньше путешественников, и
заглянете в уединённые бухты с чистейшими пляжами, среди которых Чифтлик, Орхание, Кумлу Буку. Побываете в древних городах и увидите развалины, а ещё накупаетесь в прозрачной бирюзовой воде. Набор для снорклинга предоставляется. В течение всего тура все желающие смогут приобщиться к парусному делу под руководством капитана.

На яхте вдоль побережья Турции: тур с обучением основам парусного дела

Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять с собой:
- солнцезащитный крем с хорошим уровнем защиты (+30 и выше)
- солнечные очки с защитой от ультрафиолета, лучше с верёвочкой, чтобы не улетели
- тёплую кофту или флис для вечера
- ветровка или любая другая лёгкая непромокаемая куртка
- яхтенные перчатки или спортивные с пальчиками (для тех, кто хочет ощутить себя яхтсменом)
- купальные костюмы – бикини, плавки и т. п.
- шорты
- лёгкие брюки, желательно не джинсы
- майки и футболки, в том числе с закрытыми рукавами (на случай обгорания)
- головной убор, желательно кепку или то, что не улетит на ветру
- яхтенную обувь (с белой резиновой подошвой, которая не будет скользить и оставлять следы на палубе; подойдут туфли на плоской подошве или теннисные кроссовки со светлой подошвой; на яхте не принято хождение босиком для безопасности)
- удобную обувь для прогулок по городам, горам и т. д.
- пляжную обувь
- кроксы, коралки или спец. обувь для снорклинга
- телефоны и зарядные устройства (если есть, то с разъёмом для автомобилей)
- флешки и другие носители, чтобы сразу обменяться фото и видео с друзьями
- от укачивания с собой рекомендуем брать Драмину (таблетки на травах)
- ваши лекарственные средства, необходимые по предписаниям врачей
- хорошее настроение

Для путешествия в несезон:
- термобельё
- тёплый головной убор
- водонепроницаемую куртку, штаны

Питание. Не включено в стоимость тура. Будем закупать продукты в магазинах и готовить на кухне. Также вы можете посещать кафе на стоянках.

Транспорт. Яхта Porto Candia Bavaria 50 Exclusive.

Дети. От 5 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Мармарис

Наше путешествие начнётся в Мармарисе — городе в защищённой бухте на стыке Эгейского и Средиземного морей. Когда-то это была рыбацкая деревушка. Сегодня Мармарис является крупным туристическим центром с галечным пляжем и бульваром, вдоль которого расположены клубы и бары.

Встречаемся в 15:00, знакомимся и расселяемся по каютам. После чего будет проведён инструктаж по технике безопасности. Вечером вы сможете насладиться атмосферой Мармариса и прогуляться вдоль моря.

МармарисМармарисМармарисМармарис
2 день

Бухта Чифтлик

Сегодня нас ждёт первый морской переход до бухты Чифтлик. Здесь красивейшие песчаные пляжи и чистая вода, а со смотровых площадок открывается панорамный вид на бухту. Если решим пообедать или поужинать в ресторане, сможем подключиться к воде и электричеству на пирсе.

Бухта ЧифтликБухта ЧифтликБухта Чифтлик
3 день

Датча

Сегодня нас ждёт более длительный морской переход. Отправимся в Датчу — 24 мили (4 часа). Это курорт на одноимённом полуострове, разделяющем Эгейское и Средиземное моря. Когда-то здесь был древний город Книдос. А ещё Датча известна своими целебными воздухом и водой.

Датча
4 день

Бухта Орхание

Переход в бухту Орхание — 22 мили (4,5 часа). Место расположено в устье залива Хисароню и простирается вдоль холмов до Марты Марины. В юго-восточной части бухты речка с красным песком образует настил в море, создавая иллюзию хождения по воде. В лесу над бухтой находятся руины храма Хемитеи, полубогини, с террасы которого открывается вид на Бодрум.

Бухта ОрханиеБухта ОрханиеБухта ОрханиеБухта Орхание
5 день

Бозбурун

Переход в Бозбурун — 25 миль (4 часа). Сегодня вы окажетесь в порту, известном судовыми верфями, где строят гулеты. В окрестностях можно увидеть остатки крепостной стены Ларумны. Встанем на якорную стоянку на отмели, недалеко от города, с прозрачной водой и белоснежным песчаным дном.

БозбурунБозбурунБозбурун
6 день

Доступный только с моря Бозуккале

Сегодня дойдём на яхте до Бозуккале. Встанем на якорную стоянку или на причале у ресторана. Здесь нет электричества, оно подаётся от генератора, а в бухту можно попасть только с моря. Стоянка бесплатная при условии обеда или ужина.

В Бозуккале хорошо сохранилась крепость, с её вершины открывается прекрасный вид. Прогуляемся и осмотрим достопримечательности. Также в горах неподалёку находятся развалины древнего города Лорима и заброшенная греческая деревня.

Доступный только с моря БозуккалеДоступный только с моря БозуккалеДоступный только с моря Бозуккале
7 день

Кумлу Буку

Сегодня переместимся в Кумлу Буку — бухту в 25 км от Мармариса. В окрестностях расположены развалины античного города Амос и пешие маршруты разной сложности. Здесь есть все удобства: электричество, вода, душ с горячей водой и Wi-Fi. Стоянка на причале бесплатная при условии обеда или ужина в ресторане. Кумлу Буку знаменит клубным рестораном, открытым в 1981 году. Вы сможете отведать блюда средиземноморской и китайской кухни, морепродукты и хорошее вино.

Кумлу БукуКумлу БукуКумлу БукуКумлу Буку
8 день

Завершение

Рано утром вернёмся в Мармарис, где завершится наше путешествие.

Завершение

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Все перемещения по водному маршруту
  • Работа капитана и шкипера
  • Обучение основам парусного дела
  • Набор для снорклинга
  • Постельное бельё
  • Финальная уборка яхты
Что не входит в цену
  • Билеты до Мармариса и обратно в ваш город (организатор проконсультирует и закажет трансфер из аэропорта)
  • Судовая касса (продукты, стоянки) - около €150 на одного за неделю
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина Мармариса, 15:00
Завершение: Марина Мармариса, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Мармарисе
Всем привет! Меня зовут Андрей. Мой опыт в путешествиях на парусных яхтах более 15 лет. Я занимаюсь организацией отдыха — от авторских туров и деловых поездок до корпоративных выездов. Я
за приключения, красивые места, вкусную еду и интересное общение. Предпочитаю индивидуальный подход к путешествию и каждому участнику. Мои сильные стороны: лёгкая организация путешествия, забота о безопасности, планирование, но если что-то идёт не так, то быстро нахожу оптимальные варианты и принимаю решения. Если вам не подошла программа, напишите, и я предложу индивидуальный маршрут.

