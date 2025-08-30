Индивидуальный яхтенный круиз по Турции
Тур проводится в регионе античного государства Кария на юго-западном побережье Турции
Завтра в 10:00
6 сен в 10:00
от 89 469 ₽ за человека
Круиз по Турции на парусной яхте
Бирюзовое побережье Эгейского моря, девственные пляжи, живописные гавани
Завтра в 10:00
6 сен в 10:00
от 97 575 ₽ за человека
На яхте вдоль побережья Турции: тур с обучением основам парусного дела
Побывать в живописных бухтах и закрытой, куда можно попасть только с моря, и подружиться с ветром
Начало: Марина Мармариса, 15:00
6 сен в 15:00
13 сен в 15:00
€1100 за человека
