Групповая
Жемчужина Средиземноморья: тур на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Mersin
€30 за человека
Групповая
Тур по Средиземному морю на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Мерсин
€30 за человека
Круиз
Пиратская яхта - морской круиз в Мерсине
Начало: Мерсин
€25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мерсину в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мерсине
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Мерсину в марте 2026
Сейчас в Мерсине в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 30.
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Мерсин на 1 день, гиды Мерсина подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Мерсин так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026