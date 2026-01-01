Групповая
Жемчужина Средиземноморья: тур на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Mersin
«Экскурсия на теплоходе Shepherd's Star Boat Tour позволит вам расслабиться, насладиться морем и вкусной едой»
€30 за человека
Круиз
Пиратская яхта - морской круиз в Мерсине
Начало: Мерсин
«Морское приключение на пиратской яхте Отправьтесь в увлекательное морское путешествие на пиратской яхте, где вас ждут купание в кристально чистой воде, веселые развлечения на борту и живописные виды побережья Мерсина»
€25 за человека
Водные экскурсии в Мерсине на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026