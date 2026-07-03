Индивидуальная
Путешествие в Каппадокию из Невшехира
К подземным поселениям, волшебным дымоходам, невероятным ландшафтам и удивительным историям
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €200 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии - из Невшехира
Навстречу закату и золотистым пейзажам
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер по аэропортам Каппадокии
Безопасно и комфортно доехать из одного аэропорта региона в другой
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
5 июл в 00:00
от €45 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Невшехиру в категории «Каппадокия»
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Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Невшехира, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2026. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в экскурсию поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную экскурсию, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта