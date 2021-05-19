Полезная информация о Нигде

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Местное время в Нигде
08:2750
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаНигде
По-английскиNigde
Столица регионаНигде является столицей региона
Население города91 039 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 243 м. от уровня моря

Где находится Нигде на карте

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