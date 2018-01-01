Трансфер возможен из центрально расположенных отелей Фетхие и Олюдениз.
Минимальный допустимый возраст – 16 лет.
При бронировании нужно указать ваш номер паспорта, полное имя, фамилия и страну.
Ответы на вопросы
Что входит
Местные налоги
Трасфер
Страховка
Полет на параплане
Что не входит
DVD (вы сможете приобрести на месте после тура)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отели Фетхие и Олюдениз
Завершение: Отели Олюдениз
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Трансфер возможен из центрально расположенных отелей Фетхие и Олюдениз. Минимальный допустимый возраст – 16 лет. При бронировании нужно указать ваш номер паспорта
Полное имя
Фамилия и страну
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.