Полет на параплане в Фетхие

Приглашаем вас на увлекательный полет на параплане. Ваше путешествие займет 25-45 минут, в зависимости от погоды

Приглашаем вас на увлекательный полет на параплане. Ваше путешествие займет 25-45 минут, в зависимости от погоды.

Прочувствуете ощущение невесомости и рассмотрите пейзажи вокруг с высоты птичьего полета — вас заворожат местные красоты, горы и бескрайнее море. Вы можете приобрести видео вашего полета!
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Олюдениз – город полетов

Олюдениз известен своими полетами на параплане, благодаря этому в этой местности дважды в год устраивают фестивали, на которые съезжаются пилоты со всего мира, чтобы продемонстрировать свои умения.
Ваше путешествие займет 25-45 минут, в зависимости от погоды.
Дополнительно можно приобрести видеозапись вашего полета.

Вы можете выбрать любое время, которое вам подходит:

  1. Отели Олюдениз (10:00), отели Хисар (09:45), отели Фетхие (09:30), отели Калис (09:30).
  2. Отели Олюдениз (12:30), отели Хисар (12:15), отели Фетхие (12:00), отели Калис (12:00).
  3. Отели Олюдениз (14:30), отели Хисар (14:15), отели Фетхие (14:00), отели Калис (14:00).
  4. Отели Олюдениз (16:30), отели Хисар (16:15), отели Фетхие (16:00), отели Калис (16:00).

Организационные моменты:

  • Трансфер возможен из центрально расположенных отелей Фетхие и Олюдениз.
  • Минимальный допустимый возраст – 16 лет.
  • При бронировании нужно указать ваш номер паспорта, полное имя, фамилия и страну.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Местные налоги
  • Трасфер
  • Страховка
  • Полет на параплане
Что не входит
  • DVD (вы сможете приобрести на месте после тура)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отели Фетхие и Олюдениз
Завершение: Отели Олюдениз
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Трансфер возможен из центрально расположенных отелей Фетхие и Олюдениз. Минимальный допустимый возраст – 16 лет. При бронировании нужно указать ваш номер паспорта
  • Полное имя
  • Фамилия и страну
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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