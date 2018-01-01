Олюдениз – город полетов

Олюдениз известен своими полетами на параплане, благодаря этому в этой местности дважды в год устраивают фестивали, на которые съезжаются пилоты со всего мира, чтобы продемонстрировать свои умения.

Ваше путешествие займет 25-45 минут, в зависимости от погоды.

Дополнительно можно приобрести видеозапись вашего полета.

Вы можете выбрать любое время, которое вам подходит:

Отели Олюдениз (10:00), отели Хисар (09:45), отели Фетхие (09:30), отели Калис (09:30). Отели Олюдениз (12:30), отели Хисар (12:15), отели Фетхие (12:00), отели Калис (12:00). Отели Олюдениз (14:30), отели Хисар (14:15), отели Фетхие (14:00), отели Калис (14:00). Отели Олюдениз (16:30), отели Хисар (16:15), отели Фетхие (16:00), отели Калис (16:00).

Организационные моменты: