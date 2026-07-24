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краю, сердце бешено колотится. Инструктор дал четкую команду: «Просто беги вперед и не останавливайся, даже если оторвешься от земли». Несколько шагов разбега-и всё, мы в воздухе! Страх исчез буквально в ту же секунду, уступив место абсолютному восторгу.



В самом полете больше всего поразила тишина. Никакого рева мотора, только свист ветра. Ощущение, будто ты просто паришь, как птица. Виды на Голубую лагуну и побережье с высоты птичьего полета просто завораживают- никакие фотографии не передают этой масштабной красоты. Полет шел очень круто, а я хапнула адреналина, несколько крутых виражей в воздухе-дух захватило по-настоящему!



На землю я вернулась с абсолютным ощущением эйфории и улыбкой до ушей☀️😍