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Экскурсии в Олюденизе

Найдено 6 экскурсий в Олюденизе, цены от €50, скидки до 29%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
На параплане
1 час
-
5%
2 отзыва
Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€247€259 за человека
Ваши новые фотообои: съёмка с коптера в Олюденизе или Фетхие
Пешая
1 час
-
29%
1 отзыв
Фотопрогулка
до 10 чел.
Ваши новые фотообои: съёмка с коптера в Олюденизе или Фетхие
С видами на Голубую лагуну, побережье и горы
Начало: В нашем офисе
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €70€99 за всё до 10 чел.
Полёт на параплане над Олюденизом
На автобусе
На параплане
1.5 часа
Индивидуальная
Полёт на параплане над Олюденизом
Взлететь с горы Бабадаг, полюбоваться Голубой лагуной с высоты и приземлиться на пляже
Начало: По договорённости в Фетхие или Олюденизе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €189 за человека
Морская прогулка «6 Островов»
7 часов
8 отзывов
Групповая
Морская прогулка «6 Островов»
Начало: Олюдениз Марина
Расписание: Каждый день.
$50 за человека
Дайвинг в Олюденизе
7 часов
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
Начало: На пристани Фетхие
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€109€114 за человека
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза
Стать главным героем волшебного путешествия и получить профессиональные снимки на память
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ксюша
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
Какие мои впечатления?
Параглайдинг- это невероятный микс адреналина и абсолютного спокойствия💫

Самый волнительный момент-это, конечно, старт на вершине горы. Когда стоишь на
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краю, сердце бешено колотится. Инструктор дал четкую команду: «Просто беги вперед и не останавливайся, даже если оторвешься от земли». Несколько шагов разбега-и всё, мы в воздухе! Страх исчез буквально в ту же секунду, уступив место абсолютному восторгу.

В самом полете больше всего поразила тишина. Никакого рева мотора, только свист ветра. Ощущение, будто ты просто паришь, как птица. Виды на Голубую лагуну и побережье с высоты птичьего полета просто завораживают- никакие фотографии не передают этой масштабной красоты. Полет шел очень круто, а я хапнула адреналина, несколько крутых виражей в воздухе-дух захватило по-настоящему!

На землю я вернулась с абсолютным ощущением эйфории и улыбкой до ушей☀️😍

Какие мои впечатления?
Какие мои впечатления?
Какие мои впечатления?
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Евгения
Ваши новые фотообои: съёмка с коптера в Олюденизе или Фетхие
Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на следующий день фото и видео с прогулки ❤️ Рекомендуем
Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на
Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на
Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на
Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на+2
Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на
Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на
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Dmitry
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
Это было великолепно❤️
Это было великолепно❤️
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Всего 11 отзывов в Олюденизе

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Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу

Самые популярные экскурсии в Олюденизе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе;
  2. Ваши новые фотообои: съёмка с коптера в Олюденизе или Фетхие;
  3. Полёт на параплане над Олюденизом;
  4. Морская прогулка «6 Островов»;
  5. Дайвинг в Олюденизе.
Сколько стоит экскурсия по Олюденизу в августе 2026
Сейчас в Олюденизе можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 50 до 247 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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