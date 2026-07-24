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5%
Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€247
€259 за человека
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29%
Фотопрогулка
до 10 чел.
Ваши новые фотообои: съёмка с коптера в Олюденизе или Фетхие
С видами на Голубую лагуну, побережье и горы
Начало: В нашем офисе
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €70
€99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Полёт на параплане над Олюденизом
Взлететь с горы Бабадаг, полюбоваться Голубой лагуной с высоты и приземлиться на пляже
Начало: По договорённости в Фетхие или Олюденизе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €189 за человека
Групповая
Морская прогулка «6 Островов»
Начало: Олюдениз Марина
Расписание: Каждый день.
$50 за человека
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
Начало: На пристани Фетхие
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€109
€114 за человека
Фотопрогулка
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза
Стать главным героем волшебного путешествия и получить профессиональные снимки на память
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €180 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Какие мои впечатления?
Параглайдинг- это невероятный микс адреналина и абсолютного спокойствия💫
Самый волнительный момент-это, конечно, старт на вершине горы. Когда стоишь на
Параглайдинг- это невероятный микс адреналина и абсолютного спокойствия💫
Самый волнительный момент-это, конечно, старт на вершине горы. Когда стоишь на
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Мы хотели что-нибудь не обычное, решились на фотосессию с Дмитрием И остались довольными Получили буквально на следующий день фото и видео с прогулки ❤️ Рекомендуем
+2
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Это было великолепно❤️
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Всего 11 отзывов в Олюденизе
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Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу
Самые популярные экскурсии в Олюденизе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Олюденизу в августе 2026
Сейчас в Олюденизе можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 50 до 247 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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