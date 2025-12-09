Ликийская тропа с онлайн-гидом: индивидуальный поход
Самостоятельный тур по западной части Ликийской тропы идеально подходит
12 мар в 10:00
19 мар в 10:00
от 67 529 ₽ за человека
Хайкинг по Ликийской тропе (запад) без рюкзаков с отелями
Путешествие с комфортом по тропе, входящей в топ-10 самых живописных пеших маршрутов мира
9 мая в 10:00
1 мая в 10:00
от 61 212 ₽ за человека
Счастье идти вперёд: треккинг по западной части Ликийской тропы налегке и с комфортом
Побывать в знаменитой Долине бабочек, искупаться на диких пляжах и побегать босиком по дюнам Патары
Начало: Олюдениз, 18:00
19 апр в 18:00
26 апр в 18:00
94 800 ₽ за человека
-
15%
Западная Ликийка налегке с ночёвкой в отелях и перевозкой вещей «Всё включено»
Посетим все топовые локации, будем жить в уникальных местах с шикарными видами на море, горы и скалы
9 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 115 894 ₽
136 298 ₽ за человека
