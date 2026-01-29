Описание тура
Самостоятельный тур по западной части Ликийской тропы идеально подходит для независимых путешественников, которые хотят получить опыт хайкинга по одной из 10 лучших троп в мире в своем собственном темпе, адаптируя программу по своему желанию. Поход можно начать в любой день, указанные даты лишь рекомендация.
Мы организовали для вас все необходимое для комфортного похода:
проживание в уникальных локациях со всеми удобствами
продуманный и сбалансированный маршрут по одному из наиболее живописных участков Ликийской тропы с невероятными видами вдоль Эгейского побережья и выходами к диким и очень красивым пляжам
информационная поддержка 24/7 до и во время похода
онлайн звонок-консультация, где мы подробно расскажем о маршруте и его особенностях, предоставим все необходимые инструкции и рекомендации, а также ответим на все ваши вопросы
подробная онлайн карта и инструкции по маршруту с остановками в самых красивых локациях, смотровых точках и времяпрепровождением на самых необычных пляжах
pdf - сборник с инструкциями по подготовке, включающий чек-лист необходимых вещей с собой на каждый день, конструктор для походного ланча, список необходимого для походной аптечки с названиями на турецком языке
Вам останется лишь следовать нашим рекомендациям и насладиться походом по Ликийской тропе, которая проходит через горы, леса и исторические места древнего Ликии. Во время похода мы всегда на связи и сможем сориентировать вас в любой непонятной ситуации.
Вы можете начать поход в любой день. Для наиболее комфортного путешествия мы рекомендуем следующие месяцы: Март-Май и Сентябрь-Ноябрь. В летние месяцы поход также возможен — мы скорректируем маршрут в соответствии с погодными условиями и предоставим отдельные рекомендации по походу в летнее время. Пишите нам и задавайте любые вопросы, мы поможем подобрать наиболее комфортные для вас даты!
Места проживания могут отличаться в связи с сезонными особенностями, но все локации будут высокого уровня комфорта и обеспечат уютную атмосферу для полноценного отдыха и восстановления сил после хайка.
Стоимость тура указана за путешественника при участии двух человек и их размещении в двухместном номере. Стоимость при одноместном участии и проживании отличается, либо могут измениться отели по обсуждению с вами.
Маршрут может быть адаптирован по вашим предпочтениям по проживанию и интенсивности пути.
Программа тура по дням
Аэропорт г. Даламан - Фетхие
Прибытие в аэропорт г. Даламан, переезд на шаттле из аэропорта в г. Фетхие.
Свободное время, чтобы неспешно добраться до отеля, исследовать прекрасный портовый город Фетхие по нашим рекомендациям и набраться сил перед походом.
Проживание: Стильный бутик отель в Фетхие
Фетхие - Оваджик - Фаралия
Завтрак в отеле и короткий переезд к официальному старту Ликийской тропы (деревушка Оваджик), где вы начнете ваше хайкинг приключение.
Путь проложен по тропе с захватывающими видами на бухту Олюдениз между открытым морем и могучей горой Бабадаг.
Завершение дня в аутентичной турецкой деревушке Фаралия, где вы сможете встретить закат и отдохнуть после первого хайкинг дня. Ночь вы проведете в уютных гостевых домах со всеми удобствами в номере.
Переход за день: 14 км, 7-8 часов 700м
Проживание: Уютный отель-бунгало
Фаралья - Алынджа
Традиционный турецкий завтрак - отличное начало дня перед активным днем. Вас ждет удивительный 4км хайкинг по лесной тропе, проходящей высоко над уединенной бухтой Кабак, среди побережья Эгейского моря до чудесного пляжа Парадайз. Вы можете сделать перерыв на пляже — много плавать и отдыхать на пляже, наслаждаясь морем туркуазного цвета.
После перерыва продолжайте хайк по невероятно живописной части тропы и уже через 2 км окажетесь у руин ликийского портового города. Это хорошо уцелевшие и по-настоящему дикие руины, в которых не ведутся работы по восстановлению. Мы рекомендуем насладиться этим необычным пляжем, посмотреть на все руины с воды (там лучший вид!), исследовать подводный мир и попробовать добыть устриц.
Завершается день горным переходом с сумасшедшими видами до места вашего проживания (наш любимый переход!), которое находится прямо на тропе и интегрировано в лес.
Это удивительное место, созданное с заботой о природе руками небольшой семьи — эко-глэмпинг на горе, с уютной территорией с гамаками и небольшим бассейном с видом на горизонт.
Переход за день: 11 км, 5 часов 450 м Проживание: Глэмпинг
Алынджа - Кабак
Насладившись неспешным завтраком на открытом воздухе, вы можете задержаться и насладиться территорией глэмпинга.
Затем вас ждет хайкинг по скалам с живописным видом на бескрайний горизонт. Вы пройдете деревню Алынджа и окажетесь в лесной части тропы.
Вы спуститесь примерно 8 км до деревни Кабак, где сделаете перерыв, чтобы восстановить силы. С новыми силами вы продолжите путь — отправитесь на чудесный секретный пляж. Здесь вы отлично проведете время, наслаждаясь морем и настоящим природным душем после плавания.
Позже вас ждет короткий трансфер до вашего отеля, где вы сможете отпраздновать завершение вашего приключения!
Переход за день: 12 км, 5 часов 750 м
Проживание: Шикарный бутик отель в Олюдениз
Полет на параплане на пляже Олюдениз
Вкусный завтрак и время на пляже Олюдениз — один из лучших пляжей региона и топ 10 лучших мест в мире, где можно получить опыт полета на параплане (по желанию). Мы организуем день исходя из ваших пожеланий, по нашему опыту это лучшая локация чтобы завершить путешествие!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Продуманный хайкинг маршрут с остановками в самых красивых локациях, смотровых точках и времяпрепровождением на самых необычных пляжах
- Проживание 4 ночи формата Комфорт+ (бутик-отель, гостевые дома, глэмпинг) со всеми удобствами в номере: душ и туалет в номере, доступ в интернет
- Разнообразный, сытный, традиционный турецкий завтрак
- Трансферы по маршруту (к началу тропы, после завершения, и внутри маршрута по необходимости)
- Pdf - гайд с инструкциями по подготовке, включающий в себя чек-лист необходимых вещей с собой на каждый день, конструктор для походного ланча, список необходимого для походной аптечки с названиями на турецком языке
- Подробная онлайн карта и детальные инструкции по маршруту, оформленные в pdf формате со всеми необходимыми ориентирами (фото маршрута, указатели, описание, подсказки)
- Детальная инструкция по вопросам логистики (со всеми ценами, ссылками, точными актуальными инструкциями и расписанием)
- Персональный менеджер поддержки
- Звонок-консультация до похода
- Консультации по приобретению авиабилетов и по подготовке к походу
- Онлайн сопровождение во время всего похода
Что не входит в цену
- Перелеты
- Ланчи, ужины
- Трансфер багажа (+200)
- Аренда треккинговых палок (+20)
- Одноместное проживание (+250)
- Трансфер на лодке (+30)
О чём нужно знать до поездки
Советы перед тем, как присоединиться к поездке
После бронирования мы вышлем гайд с подробной информацией по подготовке, здесь основные рекомендации:
1. Сделайте долгие прогулки своей рутиной
2. Купите хорошую походную обувь или возьмите свои проверенные спортивные кроссовки с нескользящей подошвой
3. Перед поездкой проверьте новую обувь, походите в ней пару дней
Что дальше?
Выберите даты и забронируйте поездку. Даты приблизительные, вы можете отправиться в путь в любой день, так как вы ни от кого не зависите. Для наиболее комфортного путешествия мы рекомендуем апрель-май и сентябрь-ноябрь. Напишите нам, и мы поможем вам подобрать наиболее комфортные для вас даты.
Пожелания к путешественнику
Порядок оплаты:
15% здесь на платформ, чтобы зафиксировать за собой место;
30% — за месяц до старта путешествия;
оставшуюся сумму — в первый день поездки (наличными в евро/$ нового образца).
Обратите внимание, что программа, места проживания, маршрут могут изменяться в связи с сезонностью, погодными условиями или техническими обстоятельствами.
Мы уверены, что данное путешествие принесет много приятных впечатлений и незабываемых моментов.
Наша команда сделала все, чтобы ваш отдых был комфортным, интересным и безопасным.
Однако мы рекомендуем оформить страховку для путешествий она обеспечит спокойствие и безопасность в любой ситуации. Мы рекомендуем оформить страховку категории Активный туризм, которая предполагает хайкинг/треккинг (или аналогичный вид активного отдыха)
Оформить страховку можно:
в приложении/на сайте вашего банка;
в онлайн-сервисах;
офисах страховых компаний.
Визы
Граждане ряда стран Снг могут посещать Турцию без визы для краткосрочных туристических поездок. Конкретный разрешённый срок пребывания (30, 60 или 90 дней и общий лимит в 180 дней) зависит от гражданства, поэтому обязательно уточните правила для вашего паспорта на официальных ресурсах или в консульстве Турции.
Обязательно проверьте срок действия загранпаспорта. Для граждан Российской Федерации загранпаспорт должен быть действителен не менее 120 дней с даты въезда в Турцию; для других стран требования также могут отличаться, их следует уточнять заранее.