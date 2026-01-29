Самостоятельный тур по западной части Ликийской тропы идеально подходит для независимых путешественников, которые хотят получить опыт хайкинга по одной из 10 лучших троп в мире в своем собственном темпе, адаптируя программу по своему желанию. Поход можно начать в любой день, указанные даты лишь рекомендация.

Мы организовали для вас все необходимое для комфортного похода:

проживание в уникальных локациях со всеми удобствами

продуманный и сбалансированный маршрут по одному из наиболее живописных участков Ликийской тропы с невероятными видами вдоль Эгейского побережья и выходами к диким и очень красивым пляжам

информационная поддержка 24/7 до и во время похода

онлайн звонок-консультация, где мы подробно расскажем о маршруте и его особенностях, предоставим все необходимые инструкции и рекомендации, а также ответим на все ваши вопросы

подробная онлайн карта и инструкции по маршруту с остановками в самых красивых локациях, смотровых точках и времяпрепровождением на самых необычных пляжах

pdf - сборник с инструкциями по подготовке, включающий чек-лист необходимых вещей с собой на каждый день, конструктор для походного ланча, список необходимого для походной аптечки с названиями на турецком языке

Вам останется лишь следовать нашим рекомендациям и насладиться походом по Ликийской тропе, которая проходит через горы, леса и исторические места древнего Ликии. Во время похода мы всегда на связи и сможем сориентировать вас в любой непонятной ситуации.

Вы можете начать поход в любой день. Для наиболее комфортного путешествия мы рекомендуем следующие месяцы: Март-Май и Сентябрь-Ноябрь. В летние месяцы поход также возможен — мы скорректируем маршрут в соответствии с погодными условиями и предоставим отдельные рекомендации по походу в летнее время. Пишите нам и задавайте любые вопросы, мы поможем подобрать наиболее комфортные для вас даты!

Места проживания могут отличаться в связи с сезонными особенностями, но все локации будут высокого уровня комфорта и обеспечат уютную атмосферу для полноценного отдыха и восстановления сил после хайка.

Стоимость тура указана за путешественника при участии двух человек и их размещении в двухместном номере. Стоимость при одноместном участии и проживании отличается, либо могут измениться отели по обсуждению с вами.

Маршрут может быть адаптирован по вашим предпочтениям по проживанию и интенсивности пути.