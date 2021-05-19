Полезная информация об Орду

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Местное время в Орду
08:2756
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаОрду
По-английскиOrdu
Столица регионаОрду является столицей региона
Население города116 788 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота11 м. от уровня моря

Где находится Орду на карте

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