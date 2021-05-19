Полезная информация об Орду
Что нужно знать об Орду: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Орду
08:2756
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Орду
|По-английски
|Ordu
|Столица региона
|Орду является столицей региона
|Население города
|116 788 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря