Полезная информация о Ризе
Что нужно знать о Ризе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ризе
08:2819
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Ризе
|По-английски
|Rize
|Столица региона
|Ризе является столицей региона
|Население города
|92 772 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|63 м. от уровня моря