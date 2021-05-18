Полезная информация о Сиирте
Что нужно знать о Сиирте: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сиирт, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Сиирте
22:0349
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Сиирт
|По-английски
|Siirt
|Столица региона
|Сиирт является столицей региона
|Население города
|114 034 чел.
|Аэропорт
|Сиирт SXZ
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|893 м. от уровня моря
Где находится Сиирт на карте
Сиирт
Поиск и сравнение цен на туры
Когда лучше лететь в Сиирт