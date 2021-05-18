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Полезная информация о Сиирте

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Местное время в Сиирте
22:0349
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаСиирт
По-английскиSiirt
Столица регионаСиирт является столицей региона
Население города114 034 чел.
АэропортСиирт SXZ
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота893 м. от уровня моря

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