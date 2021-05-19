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Полезная информация о Синопе

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Местное время в Синопе
00:5808
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаСиноп
По-английскиSinop
Столица регионаСиноп является столицей региона
Население города34 834 чел.
АэропортСиноп NOP
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота100 м. от уровня моря

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