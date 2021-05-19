Полезная информация о Синопе
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Местное время в Синопе
00:5808
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Синоп
|По-английски
|Sinop
|Столица региона
|Синоп является столицей региона
|Население города
|34 834 чел.
|Аэропорт
|Синоп NOP
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|100 м. от уровня моря
Где находится Синоп на карте
Синоп
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