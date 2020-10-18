Как добраться до Сиваса на самолёте
В Сивасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sivas Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сиваса
- Сивас VASSivas Airport
Самые дешёвые билеты в Сивас из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|1 492
|1ч 25м
|17.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 057
|13ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 475
|17ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|11 785
|25ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|16 414
|38ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|20 721
|27ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сиваса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сиваса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Стамбул и Екатеринбург
- 13.10.202021.10.2020
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