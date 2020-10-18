  1. Турция

Летим в Сивас

Как добраться до Сиваса на самолёте

В Сивасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sivas Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сиваса

  1. Сивас VAS
    Sivas Airport

Самые дешёвые билеты в Сивас из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.10.2020из 🇹🇷Стамбула1 4921ч 25м
17.11.2020из 🇷🇺Москвы6 05713ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга8 47517ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Челябинска11 78525ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇰🇿Шымкента16 41438ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇿Баку20 72127ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сиваса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Стамбул и Екатеринбург

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону