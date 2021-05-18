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Полезная информация о Сивасе

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Местное время в Сивасе
23:0551
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаСивас
По-английскиSivas
Столица регионаСивас является столицей региона
Население города264 022 чел.
АэропортСивас VAS
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 287 м. от уровня моря

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