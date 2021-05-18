Полезная информация о Сивасе
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Местное время в Сивасе
23:0551
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Сивас
|По-английски
|Sivas
|Столица региона
|Сивас является столицей региона
|Население города
|264 022 чел.
|Аэропорт
|Сивас VAS
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 287 м. от уровня моря
Где находится Сивас на карте
Сивас
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