Всё о Текирдаге

Полезная информация о Текирдаге

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Местное время в Текирдаге
22:0355
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаТекирдаг
По-английскиTekirdag
Столица регионаТекирдаг является столицей региона
Население города122 287 чел.
АэропортCorlu TEQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота44 м. от уровня моря

Где находится Текирдаг на карте

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