Полезная информация о Текирдаге
Что нужно знать о Текирдаге: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Текирдаге
22:0355
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Текирдаг
|По-английски
|Tekirdag
|Столица региона
|Текирдаг является столицей региона
|Население города
|122 287 чел.
|Аэропорт
|Corlu TEQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|44 м. от уровня моря