Полезная информация о Токате
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Местное время в Токате
00:5814
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Токат
|По-английски
|Tokat
|Столица региона
|Токат является столицей региона
|Население города
|129 702 чел.
|Аэропорт
|Токат TJK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|627 м. от уровня моря