Полезная информация о Трабзоне
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Местное время в Трабзоне
00:5820
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Трабзон
|По-английски
|Trabzon
|Столица региона
|Трабзон является столицей региона
|Население города
|244 083 чел.
|Аэропорт
|Трабзон TZX
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря
Где находится Трабзон на карте
Трабзон
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