Полезная информация об Игдире
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Местное время в Игдире
00:5831
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Игдир
|По-английски
|Igdir
|Столица региона
|Игдир является столицей региона
|Население города
|75 721 чел.
|Аэропорт
|Ыгдыр IGD
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|860 м. от уровня моря
Где находится Игдир на карте
Игдир
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