Всё об Игдире

Полезная информация об Игдире

Что нужно знать об Игдире: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Ыгдыр, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Игдире
00:5831
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаИгдир
По-английскиIgdir
Столица регионаИгдир является столицей региона
Население города75 721 чел.
АэропортЫгдыр IGD
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота860 м. от уровня моря

Где находится Игдир на карте

Игдир фото города
Игдир

Когда лучше лететь в Игдир

Расписание авиа-рейсов