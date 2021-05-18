Полезная информация об Испарте
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Местное время в Испарте
23:0557
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Испарта
|По-английски
|Isparta
|Столица региона
|Испарта является столицей региона
|Население города
|172 334 чел.
|Аэропорт
|Ыспарта ISE
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 069 м. от уровня моря
Где находится Испарта на карте
Испарта
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