Всё об Испарте

Полезная информация об Испарте

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Местное время в Испарте
23:0557
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаИспарта
По-английскиIsparta
Столица регионаИспарта является столицей региона
Население города172 334 чел.
АэропортЫспарта ISE
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 069 м. от уровня моря

Где находится Испарта на карте

Испарта фото города
Испарта

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