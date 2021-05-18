Полезная информация о Зонгулдаке
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Местное время в Зонгулдаке
22:0407
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Зонгулдак
|По-английски
|Zonguldak
|Столица региона
|Зонгулдак является столицей региона
|Население города
|100 229 чел.
|Аэропорт
|Зонгулдак ONQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря