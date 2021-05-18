Всё о Зонгулдаке

Полезная информация о Зонгулдаке

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Местное время в Зонгулдаке
22:0407
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаЗонгулдак
По-английскиZonguldak
Столица регионаЗонгулдак является столицей региона
Население города100 229 чел.
АэропортЗонгулдак ONQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Зонгулдак на карте

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