Полезная информация о Гуле

Что нужно знать о Гуле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гуле
00:5837
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇬 Уганда
Название городаГул
По-английскиGulu
Столица регионаГул является столицей региона
Население города146 858 чел.
АэропортГулу ULU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Kampala
Средняя высота1 104 м. от уровня моря

Где находится Гул на карте