Полезная информация об Уганде
Что нужно знать об Уганде: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Уганды
|Название
|Уганда
|Эмодзи флаг
|🇺🇬
|Полное название
|Республика Уганда
|По-английски
|Uganda
|Города
|Список городов
|Валюта
|Угандийский шиллинг
|Площадь
|236 040 км²
|Население
|36 860 700 чел.
|Телефонный код
|+256
|Код ISO
|UG
|Основной домен
|.UG
|Соседние страны
|🇰🇪 Кения🇷🇼 Руанда🇹🇿 Танзания🇸🇸 Южный Судан