Всё об Уганде

Полезная информация об Уганде

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Флаг Уганды
Флаг Уганды
НазваниеУганда
Эмодзи флаг🇺🇬
Полное названиеРеспублика Уганда
По-английскиUganda
ГородаСписок городов
ВалютаУгандийский шиллинг
Площадь236 040 км²
Население36 860 700 чел.
Телефонный код+256
Код ISOUG
Основной домен.UG
Соседние страны🇰🇪 Кения🇷🇼 Руанда🇹🇿 Танзания🇸🇸 Южный Судан

Где находится Уганда на карте