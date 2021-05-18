Полезная информация о Мбараре
Что нужно знать о Мбараре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мбараре
22:0425
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇬 Уганда
|Название города
|Мбарара
|По-английски
|Mbarara
|Столица региона
|Мбарара является столицей региона
|Население города
|97 500 чел.
|Аэропорт
|Мбарара MBQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Kampala
|Средняя высота
|1 422 м. от уровня моря