Всё о Мбараре

Полезная информация о Мбараре

Что нужно знать о Мбараре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мбараре
22:0425
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇬 Уганда
Название городаМбарара
По-английскиMbarara
Столица регионаМбарара является столицей региона
Население города97 500 чел.
АэропортМбарара MBQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Kampala
Средняя высота1 422 м. от уровня моря

Где находится Мбарара на карте