Полезная информация о Джиндже
Что нужно знать о Джиндже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джиндже
22:0459
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇬 Уганда
|Название города
|Джинджа
|По-английски
|Jinja
|Столица региона
|Джинджа является столицей региона
|Население города
|93 061 чел.
|Аэропорт
|Джинджа JIN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Kampala
|Средняя высота
|1 187 м. от уровня моря