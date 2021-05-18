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Полезная информация о Джиндже

Что нужно знать о Джиндже: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джиндже
22:0459
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇬 Уганда
Название городаДжинджа
По-английскиJinja
Столица регионаДжинджа является столицей региона
Население города93 061 чел.
АэропортДжинджа JIN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Kampala
Средняя высота1 187 м. от уровня моря

Где находится Джинджа на карте