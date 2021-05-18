Всё о Черкассы

Полезная информация о Черкассы

Что нужно знать о Черкассы: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Черкассы
22:0505
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаЧеркассы
По-английскиCherkasy
Столица регионаЧеркассы является столицей региона
Население города276 360 чел.
АэропортЧеркассы CKC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота103 м. от уровня моря

Где находится Черкассы на карте