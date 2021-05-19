Полезная информация о Чернигове
Что нужно знать о Чернигове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Чернигове
00:5843
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Чернигов
|По-английски
|Chernihiv
|Столица региона
|Чернигов является столицей региона
|Население города
|307 684 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|127 м. от уровня моря
Где находится Чернигов на карте
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