Всё о Чернигове

Полезная информация о Чернигове

Что нужно знать о Чернигове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Чернигове
00:5843
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаЧернигов
По-английскиChernihiv
Столица регионаЧернигов является столицей региона
Население города307 684 чел.
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота127 м. от уровня моря

Где находится Чернигов на карте

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