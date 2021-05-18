Полезная информация о Днепр

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Местное время в Днепр
22:0511
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаДнепр
По-английскиDnipro
Столица регионаДнепр является столицей региона
Население города998 103 чел.
АэропортДнепропетровск DNK
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота59 м. от уровня моря

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Днепр

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