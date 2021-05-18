Полезная информация о Днепр
Что нужно знать о Днепр: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Днепропетровск, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Днепр
22:0511
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Днепр
|По-английски
|Dnipro
|Столица региона
|Днепр является столицей региона
|Население города
|998 103 чел.
|Аэропорт
|Днепропетровск DNK
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|59 м. от уровня моря
Где находится Днепр на карте
Днепр