Полезная информация о Донецке
Что нужно знать о Донецке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Донецке
22:0517
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Донецк
|По-английски
|Donetsk
|Столица региона
|Донецк является столицей региона
|Население города
|1 024 700 чел.
|Аэропорт
|Сергей Прокофьев DOK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|223 м. от уровня моря