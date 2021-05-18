Всё о Донецке

Полезная информация о Донецке

Что нужно знать о Донецке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Донецке
22:0517
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаДонецк
По-английскиDonetsk
Столица регионаДонецк является столицей региона
Население города1 024 700 чел.
АэропортСергей Прокофьев DOK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота223 м. от уровня моря

Где находится Донецк на карте