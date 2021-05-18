Всё о Хмельницком

Полезная информация о Хмельницком

Что нужно знать о Хмельницком: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хмельницком
22:0529
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаХмельницкий
По-английскиKhmelnytskyy
Столица регионаХмельницкий является столицей региона
Население города271 263 чел.
АэропортХмельницкий HMJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота277 м. от уровня моря

Где находится Хмельницкий на карте