Полезная информация о Хмельницком
Что нужно знать о Хмельницком: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хмельницком
22:0529
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Хмельницкий
|По-английски
|Khmelnytskyy
|Столица региона
|Хмельницкий является столицей региона
|Население города
|271 263 чел.
|Аэропорт
|Хмельницкий HMJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|277 м. от уровня моря