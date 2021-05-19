Полезная информация о Краматорске
Что нужно знать о Краматорске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Краматорске
00:5901
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Краматорск
|По-английски
|Kramatorsk
|Население города
|173 700 чел.
|Аэропорт
|Краматорск KRQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|74 м. от уровня моря