Всё о Краматорске

Полезная информация о Краматорске

Что нужно знать о Краматорске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Краматорске
00:5901
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаКраматорск
По-английскиKramatorsk
Население города173 700 чел.
АэропортКраматорск KRQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота74 м. от уровня моря

Где находится Краматорск на карте