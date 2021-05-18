Полезная информация о Луганске
Что нужно знать о Луганске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Луганске
23:0611
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Луганск
|По-английски
|Luhansk
|Столица региона
|Луганск является столицей региона
|Население города
|452 000 чел.
|Аэропорт
|Луганск VSG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Zaporozhye
|Средняя высота
|103 м. от уровня моря
Где находится Луганск на карте
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