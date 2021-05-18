Всё о Луганске

Полезная информация о Луганске

Что нужно знать о Луганске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Луганске
23:0611
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаЛуганск
По-английскиLuhansk
Столица регионаЛуганск является столицей региона
Население города452 000 чел.
АэропортЛуганск VSG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Zaporozhye
Средняя высота103 м. от уровня моря

Где находится Луганск на карте

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