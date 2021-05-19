Полезная информация о Луцке

Что нужно знать о Луцке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Луцке
00:5907
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаЛуцк
По-английскиLutsk
Столица регионаЛуцк является столицей региона
Население города213 661 чел.
АэропортЛуцк UCK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота192 м. от уровня моря

Где находится Луцк на карте