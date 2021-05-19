Полезная информация о Луцке
Что нужно знать о Луцке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Луцке
00:5907
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Луцк
|По-английски
|Lutsk
|Столица региона
|Луцк является столицей региона
|Население города
|213 661 чел.
|Аэропорт
|Луцк UCK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|192 м. от уровня моря