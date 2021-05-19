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Полезная информация об Одессе

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Местное время в Одессе
00:5919
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаОдесса
По-английскиOdessa
Столица регионаОдесса является столицей региона
Население города1 013 159 чел.
АэропортОдесса ODS
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Одесса на карте

Одесса фото города
Одесса

Популярные экскурсии в Одессе

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Тестовая экскурсия в гривнах. Прогулка по Одессе.
1000
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2 отзыва
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На экскурсии вы увидите потайные уголки Одессы. Местный житель проведет вас в секретные дворики и закоулки, чтобы вы увидели истинное лицо города.
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"Снято на пленку" мастер класс
1700
грн
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700
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Прогулка по необычным уголкам города
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