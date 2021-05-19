Полезная информация об Одессе
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Местное время в Одессе
00:5919
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Одесса
|По-английски
|Odessa
|Столица региона
|Одесса является столицей региона
|Население города
|1 013 159 чел.
|Аэропорт
|Одесса ODS
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Одесса на карте
Одесса
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