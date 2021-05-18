Полезная информация о Ровно

Что нужно знать о Ровно: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ровно
22:0559
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаРовно
По-английскиRivne
Столица регионаРовно является столицей региона
Население города255 106 чел.
АэропортРовно RWN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота207 м. от уровня моря

Где находится Ровно на карте