Полезная информация о Ровно
Что нужно знать о Ровно: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ровно
22:0559
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Ровно
|По-английски
|Rivne
|Столица региона
|Ровно является столицей региона
|Население города
|255 106 чел.
|Аэропорт
|Ровно RWN (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|207 м. от уровня моря