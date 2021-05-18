Полезная информация о Сумы
Что нужно знать о Сумы: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сумы
23:0617
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Сумы
|По-английски
|Sumy
|Столица региона
|Сумы является столицей региона
|Население города
|294 456 чел.
|Аэропорт
|Сумы UMY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|143 м. от уровня моря