Полезная информация о Сумы

Что нужно знать о Сумы: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сумы
23:0617
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаСумы
По-английскиSumy
Столица регионаСумы является столицей региона
Население города294 456 чел.
АэропортСумы UMY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота143 м. от уровня моря

Где находится Сумы на карте