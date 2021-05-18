Полезная информация об Ужгороде
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Местное время в Ужгороде
22:0605
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Ужгород
|По-английски
|Uzhgorod
|Столица региона
|Ужгород является столицей региона
|Население города
|114 897 чел.
|Аэропорт
|Ужгород UDJ
|Часовой пояс
|Europe/Uzhgorod
|Средняя высота
|125 м. от уровня моря
Где находится Ужгород на карте
Ужгород
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