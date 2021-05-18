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Полезная информация об Ужгороде

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Местное время в Ужгороде
22:0605
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаУжгород
По-английскиUzhgorod
Столица регионаУжгород является столицей региона
Население города114 897 чел.
АэропортУжгород UDJ
Часовой поясEurope/Uzhgorod
Средняя высота125 м. от уровня моря

Где находится Ужгород на карте

Ужгород фото города
Ужгород

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