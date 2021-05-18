Всё о Виннице

Полезная информация о Виннице

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Местное время в Виннице
23:0629
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаВинница
По-английскиVinnytsya
Столица регионаВинница является столицей региона
Население города369 839 чел.
АэропортВинница VIN
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота242 м. от уровня моря

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