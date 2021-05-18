Полезная информация о Виннице
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Местное время в Виннице
23:0629
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Винница
|По-английски
|Vinnytsya
|Столица региона
|Винница является столицей региона
|Население города
|369 839 чел.
|Аэропорт
|Винница VIN
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|242 м. от уровня моря
Где находится Винница на карте
Винница