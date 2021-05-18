Полезная информация о Запорожье
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Местное время в Запорожье
23:0631
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Запорожье
|По-английски
|Zaporizhzhya
|Столица региона
|Запорожье является столицей региона
|Население города
|738 728 чел.
|Аэропорт
|Запорожье OZH
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|105 м. от уровня моря
Где находится Запорожье на карте
Запорожье
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