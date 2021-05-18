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Полезная информация о Запорожье

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Местное время в Запорожье
23:0631
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаЗапорожье
По-английскиZaporizhzhya
Столица регионаЗапорожье является столицей региона
Население города738 728 чел.
АэропортЗапорожье OZH
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота105 м. от уровня моря

Где находится Запорожье на карте

Запорожье фото города
Запорожье

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