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Полезная информация о Житомире

Что нужно знать о Житомире: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Житомире
00:5925
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаЖитомир
По-английскиZhytomyr
Столица регионаЖитомир является столицей региона
Население города282 192 чел.
АэропортZhitomir Airport ZTR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота228 м. от уровня моря

Где находится Житомир на карте

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