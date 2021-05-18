Всё о Дурасно

Полезная информация о Дурасно

Что нужно знать о Дурасно: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дурасно
17:0643
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаДурасно
По-английскиDurazno
Столица регионаДурасно является столицей региона
Население города33 926 чел.
АэропортSanta Bernardina DZO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота93 м. от уровня моря

Где находится Дурасно на карте